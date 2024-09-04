Колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції допомагав росіянам атакувати Торецьк

Контррозвідка затримала на Донеччині ще одного інформатора Федеральної служби безпеки Росії. Чоловік передавав росіянам місце розташування українських військ, які обороняють Торецьк. Про це повідомила Служби безпеки України 4 вересня.

Під час слідства встановили, що ворожим поплічником є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на захоплення громади. Чоловік допомагав російським військам прорватися до міста, для цього він обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ. Крім цього, зрадник також шукав штаби та бойові позиції української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку.



Отриману інформацію він передавав представникам ФСБ та своєму давньому знайомому, який у «ДНР» працює на російську спецслужбу.



«Служба безпеки затримала зловмисника під час контрдиверсійних заходів у фронтовому місті. У нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для комунікації з окупантами», – додають в СБУ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Станом на 4 вересня 2024 року на підступах до Торецька тривають штурмові дії російських військ. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за підтримки ударів бомбардувальної авіації, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі міста. Загалом же на Торецькому напрямку за минулу добу, 3 вересня, відбулося 15 бойових зіткнень.

Нагадаємо, СБУ 2 вересня повідомила про затримання агентів ФСБ за підпали авто Сил оборони у трьох областях. Злочинна група здійснила підпал п’яти автомобілів.

Також СБУ затримала у Миколаєві інформаторку, яка збирала координати заводів та виробничих цехів оборонно-промислового комплексу у місті. Зловмисницею виявилась колишня бухгалтерка місцевого підприємства.