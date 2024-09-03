За інформацією українських ЗМІ, Гладкого підозрюють у держзраді, шпигунстві та корупції

Начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого вирішили тимчасово відсторонити від виконання службових обовʼязків, поки його перевірятиме Служба безпеки України. Про це 3 вересня повідомив Генеральний штаб України.

Як зазначили у Генштабі, відповідне рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ Гладкого ухвалив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також відповідне рішення ухвалили за результатами засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо про призначення начальником штабу Командування сил БпЛА ЗСУ капітана Романа Гладкого. Раніше повідомлялось, що дружина Романа Гладкого має чинне російське громадянство і мешкала в окупованому Криму після 2014 року. Донька капітана представляла російський Центральний спортивний клуб армії (ЦСКА) на змаганнях із плавання. Як повідомила низка українських ЗМІ, самого Гладкого підозрюють у держзраді, шпигунстві та корупції.

Хто такий Роман Гладкий

48-річний капітан 1 рангу народився на Вінниччині. Протягом 2015-2016 років Роман Гладкий керував управлінням надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. З липня 2016 року був начальником штабу і першим заступником командувача Військово-Морських Сил. Відомо, що у 2018 році Гладкий був звільнений з посади за неналежне виконання службових обов'язків.

У 2019 році Гладкий став головою Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, а у грудні 2020 року його призначили заступником начальника штабу Командування ООС. У 2020-2023 роках обіймав посаду заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил, а згодом заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.

30 серпня речник Командування Сил безпілотних систем Віталій Медведєв підтвердив «Суспільному», що начальником штабу призначили капітана Романа Гладкого. Його було призначено наказом міністра оборони від 25 липня 2024 року.

Після призначення Гладкого на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем в командуванні Сил безпілотних систем ЗС України розповіли, що капітан Роман Гладкий пройшов спецвишкіл в Канаді, а на початку повномасштабної війни виконував завдання на різних напрямках. Зокрема, під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі.