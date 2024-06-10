Герой України полковник Вадим Сухаревський очолив Сили безпілотних систем

У понеділок, 10 червня, міністр оборони Рустем Умєров указом призначив на посаду командувача Сил безпілотних систем полковника та заступника головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу.

«Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України», – повідомили у пресслужбі Генерального штабу.

З лютого 2022 року Вадим Сухаревський працював заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, відповідальним за безпілотні системи та розвиток застосування дронів.

Що відомо про Вадима Сухаревського

Вадим «Борсук» Сухаревський народився у закарпатських Бережанах. 39-річний військовослужбовець брав участь у миротворчій місії в Іраку у 2004 році. У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка». У 2011 році взяв командування над аеромобільною ротою 80-го окремого аеромобільного полку.

У квітні 2014 року Вадим Сухаревський взяв участь у першому бою війни на Донбасі біля Семенівки у складі спецпідрозділу СБУ «Альфа». Тоді, за даними ЗМІ, став першим українським військовослужбовцем, який відкрив вогонь по бойовиках Ігоря Гіркіна. У серпні того ж року отримав поранення.

У 2016 році Вадим Сухаревський очолив 1-й лінійний батальйон 36-ї бригади морської піхоти. У 2020 році отримав звання полковника, а вже з 2021 року працював начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

У лютому 2022 року став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вже в червні того ж року отримав звання «Герой України».

Нагадаємо, 10 лютого президент Володимир Зеленський погодив кандидатури заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема і призначення Сухаревського. Його напрямком стали безпілотні системи та розвиток застосування дронів.