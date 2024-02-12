У понеділок, 12 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про зміни в командуванні ЗСУ і про нові підходи до мобілізації.

***

Днями у Збройних Силах України повністю змінилося командування. Майже два десятки генералів зняті з посад, на їхнє місце призначено інших офіцерів високого рангу, серед яких не бракує і легендарних імен. Вадим Сухаревський, Михайло Драпатий, Павло Паліса, Андрій Гнатов та інші новопризначені командувачі користуються повагою та авторитетом у війську. Їхні призначення викликали загалом позитивну реакцію військових і дещо знизили рівень напруги у суспільстві після заміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на Олександра Сирського.

Зі змінами у команді нового Головкому збіглись у часі також впровадження нових підходів у процесі мобілізації та рекрутингу до ЗСУ. Ця проблема виникла давно, однак до комплексного її вирішення поки що далеко. Минулого року Міністерство оборони почало співпрацю з рекрутинговими агентствами і сервісами, такими як Lobby X та Work.ua. Згодом у різних містах почали зʼявлятися і рекрутингові центри сучасного зразка. Приклад тут показували окремі підрозділи, які швидше за інших навчилися комунікувати з людьми про важливість поповнення бойових підрозділів.

Перші сучасні рекрутингові центри зʼявилися у Львові. Тут спочатку відкрили свої представництва бригада спеціального призначення НГУ «Азов», а також 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ. Нещодавно у Львові зʼявився і центр для добровольців батальйону «Вовки Да Вінчі», які приєдналися до 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. А сьогодні Міноборони спільно з Львівською міською радою запустило пілотний проект рекрутингу української армії. У Центр запрацював за адресою Костя Левицького, 67. Тут можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, та вибрати бажану професію у війську. Консультанти центру супроводжуватимуть весь процес аж до призначення на відповідну посаду. Важливо, що центр не має стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями, тож повісток тут не вручають, а лише надаватимуть консультації.

«Кожен свідомий громадянин не повинен боятися іти в центр рекрутингу, тому що тут повістки не видають. Тут кожен може собі обрати ту спеціальність, професію, з якою він може принести користь нашим Збройним силам і нашій державі», – коментує керівник Львівського обласного центру комплектування Артур Ніязов.

Після вибору посади потрібно пройти співбесіду з рекрутером і представниками обраної військової частини. Після погодження кандидата скерують у ТЦК з пакетом документів для медогляду та початку військової підготовки. А вже після цього військовослужбовця скерують у частину для проходження військової служби. Отак виглядає робота рекрутингових центрів нового зразка. Тут пропонують укладати як строкові контракти, так і контракти до оголошення демобілізації.

«Сьогодні є вакансії водіїв, слюсарів, механіків, поварів, кінологів, є дуже багато вакансій бойових і небойових професій, і люди повинні це знати. Щоб ви розуміли: для того, щоб 30 штурмовиків деокуповували нашу територію, їх мають забезпечувати 300 людей – механіки, водії. Ще 3000 людей мають працювати, сплачувати податки. Тому ми вирішили почати цей процес», – зазначає міський голова Львова Андрій Садовий.

У Львові пілотний проект має випробувати новий підхід роботи таких центрів, щоб далі масштабувати їх на інші регіони та міста.

«Наше завдання – зробити все можливе, щоб людина, яка йде служити на конкретну посаду у конкретну військову частину, дійсно туди потрапила. Власне для цього є ця ініціатива. Далі ми як Міністерство оборони будемо максимально масштабувати, бо це пілотний проект, і ми дуже вдячні Львову за те, що така співпраця є. Наступними містами стануть Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ, Полтава», – каже координатор рекрутингу до української армії Міноборони Олексій Бежевець.

Ось така вона мобілізація з людським обличчям. Очевидно, що сама реальність підштовхує наш уряд до зміни підходів до комплектації Збройних Сил України. Маємо усвідомити, що війна надовго прийшла у наше життя. І готуватися до такої реальності треба вже сьогодні.