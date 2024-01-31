У середу, 31 січня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про новий законопроект про мобілізацію і те, як нам готуватися до довгої війни.

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Українців чекають зміни процесу мобілізації. Кабінет міністрів України схвалив та передав до Верховної Ради оновлену версію відповідного законопроекту, за який депутати мають голосувати уже на найближчому пленарному тижні у лютому. Наші урядовці нібито врахували критику попереднього документа. Кажуть, що правила мобілізації будуть зрозумілими й прозорими, а права громадян ніхто не порушуватиме.

Ситуації, коли представники ТЦК та СП конфліктують з людьми на вулицях того чи іншого міста мають відійти в минуле. Принаймні на це сподівається президент Володимир Зеленський. Нещодавно під час інтерв'ю він коментував німецьким журналістам скандальні випадки рекрутингового процесу і поділився міркуванням, що мобілізацію потрібно проводити більш сучасними методами.

Серед інновацій передбачили й використання бодікамер. На Львівщині військові, які проводять мобілізацію, фіксуватимуть на відео спілкування з потенційними рекрутами. У новому законопроекті передбачили такі зміни:

зменшення призовного віку до 25 років;

запровадження обов'язкового електронного реєстру призовника і військовозобов'язаного;

запровадження обов'язкового військового вишколу, що триватиме до трьох місяців;

скасування строкової служби для військовозобов'язаних до 24 років;

запровадження базового військового вишколу, який триватиме до п'яти місяців;

щорічні відпустки для військовослужбовців – мінімум 15 днів та додаткові 90 днів для звільнених із полону;

додаткова винагорода для військовослужбовців до 100 тис. грн;

скасування відстрочки від призову для державних службовців, крім народних депутатів.

Президент Зеленський наголошує на тому, що мобілізація має бути проявом справедливості й щодо військових, які вже два роки на фронті.

Оновлене законодавство передбачає додаткові обмеження для ухилянтів. Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не з'явився до ТЦК, то його можуть обмежити у виїзді за межі України, керуванні авто, а ще арештувати банківські рахунки.

Водночас окремі підрозділи Сил Оборони вже працюють над доукомплектацією у сучасному форматі рекрутингових центрів. Услід за «Азовом» і 3-ю окремою штурмовою бригадою у Львові відкрили такий центр представники батальйону «Вовки Да Вінчі». Приміщення військовим надали за сприяння Львівської міської ради, а ремонт зробили коштом благодійників.

Для перемоги над окупантом Україні потрібне сильне, численне і навчене військо. Не випадково добровольці із батальйону «Вовки Да Вінчі» свою рекрутингову кампанію проводять під гаслом «Воювати будуть усі». І кожен з нас має готуватися до цього вже сьогодні.