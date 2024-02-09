Тут кандидатам допоможуть знайти відповідну посаду і супроводжуватимуть до прийняття на службу

У Львові в лютому запрацює перший центр рекрутингу для Сил безпеки і оборони. Це пілотний проект у співпраці Міноборони та міськради Львова, повідомляє прес-служба МОУ.

Центр рекрутингу працюватиме з третього тижня лютого на базі ЦНАПу на вул. Костя Левицького, 67.

Тут рекрутери надаватимуть інформацію про вакансії, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести. Окрім того, кандидатів супроводжуватимуть до призначення на обрану посаду.

Як інформував ZAXID.NET, у Львові також працює рекрутинговий центр 103-ї бригади ТрО. Також знайти відповідну вакансію у Силах безпеки і оборони можна на платформах з пошуку роботи – Міністерство оборони уклало угоди із чотирма компаніями: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

Додамо, що у листопаді міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років – як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.