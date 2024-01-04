Наприкінці 2023-го року 389 підрозділів Сил безпеки та оборони України розмістили оголошення про 1847 вакансій на профільних сайтах з працевлаштування. Як розповіли у Міністерстві оборони, станом на 4 січня 2024 року вони отримали понад 17500 відгуків.

У відомстві нагадали, що міністерство уклало угоди із чотирма компаніями: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна, які безкоштовно надали свої майданчики.

Як заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, проект отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів.

«Люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше. Прогнозую, що наступні місяці ми матимемо відчутну позитивну динаміку – мова йде про тисячі залучених людей», – заявила Калмикова.

інфографік Міноборони

У міністерстві додали, що також організовано навчання для кадрових служб військових частин. Наразі готується до запуску Агенція рекрутингу Міноборони. Такий рекрутинг побудований на основі підписання контракту до кінця особливого періоду. При цьому рекрут йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Також контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.