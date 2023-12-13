Міноборони співпрацюватиме із платформою Olx.ua

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та директор ТОВ «Ємаркет Україна» (Olx.ua) Катерина Онищенко підписали угоду про співпрацю. Про це у середу, 13 грудня, повідомили у міноборони.

Зазначається, що Olx.ua стало четвертою компанією, з якою оборонне відомство працюватиме задля залучення до Збройних Сил України мотивованих військових для служби за контрактом.

«Дуже тішить, що представники бізнесу засвідчують патріотичну позицію й пропонують свої можливості задля цієї справи. Проєкт уже демонструє перші позитивні результати», – зазначила Наталія Калмикова.

У міноборони кажуть, що на партнерських інтернет-майданчиках вже розмістили понад 1000 посад у Силах оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків.

«Ми з “OLX Робота” охоче підтримуємо цю ініціативу. Адже крім військових вакансій, ЗСУ потребують кухарів, водіїв, слюсарів тощо. І таких фахівців на “OLX Робота” чимало. Це чудова можливість укомплектовувати підрозділи не за принципом розподілу, а суто за фахом», – сказала директор ТОВ «Ємаркет Україна» (Olx.ua) Катерина Онищенко.

Нагадаємо, 13 листопада міноборони підписало договір на рекрутинг до ЗСУ із платформою з працевлаштування Lobby X. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. 20 листопада таку саму угоду міноборони уклало із платформою Work.ua. 7 грудня у міноборони з’явився ще один партнер у рекрутингу – платформа Robota.ua.

Раніше повідомлялось, що на початку серпня в Україні запустили сайт із вакансіями до ЗСУ без участі військкоматів, де можна самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.