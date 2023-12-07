Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та генеральний директор Robota.ua Валерій Решетняк підписали угоду про співпрацю. Про це у четвер, 7 грудня, повідомили у міністерстві оборони.

«Збройні сили України нині потребують фахівців у різних сферах. І є багато людей, які хочуть долучитися до війська за зрозумілим алгоритмом саме туди, де їхній цивільний досвід буде найзатребуванішим. Саме тому ми й надалі розвиватимемо співпрацю із тими компаніями на ринку рекрутингу, які надають безкоштовні послуги», – зазначила Наталія Калмикова.

Robota.ua вже запустила окремий спецпроєкт, з інформацією щодо рекрутингу та вакансій в ЗСУ. На сайті спецпроекту можна самостійно обрати підрозділ і посаду, відгукнувшись на вакансію.

«Ми розуміємо, що ЗСУ потребують не лише людей на передовій, а ще, наприклад, кухарів чи спеціалістів з логістики. В цьому ми будемо допомагати всіма можливими силами, адже розуміємо, що зараз усі мають працювати на перемогу», – сказав гендиректор Robota.ua Валерій Решетняк.

У міноборони зазначили, що це вже третя компанія, з якою міноборони підписало відповідну угоду.

«За останні тижні кількість вакансій Збройних сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку», – повідомили у міноборони.

Нагадаємо, 13 листопада міноборони підписало договір на рекрутинг до ЗСУ із платформою з працевлаштування Lobby X. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. 20 листопада таку саму угоду міноборони уклало із платформою Work.ua.

Раніше повідомлялось, що на початку серпня в Україні запустили сайт із вакансіями до ЗСУ без участі військкоматів, де можна самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.