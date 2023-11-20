Міноборони підписало угоду із Work.ua

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та співзасновник Work.ua Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в межах рекрутингового проекту. Про це у понеділок, 20 листопада, повідомили у міністерстві оборони.

«Система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше. Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть. Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно», – сказала Наталія Калмикова.

Артур Міхно зі свого боку зауважив, що його компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобов’язаних до лав ЗСУ.

«Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим», – сказав керівник Work.ua.

Також міністерство продовжує перемовини з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Нагадаємо, 13 листопада міноборони підписало договір на рекрутинг до ЗСУ із платформою з працевлаштування Lobby X. Ркрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

Раніше повідомлялось, що на початку серпня в Україні запустили сайт із вакансіями до ЗСУ без участі військкоматів, де можна самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби. Для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію.