Бригада спеціального призначення «Азов» почне набір військовослужбовців через український сайт із працевлаштування Work.ua. Про це 2 листопада повідомив заступник командира по роботі з особовим складом «Азову» Святослав Паламар на спільній прес-конференції зі співзасновником і СЕО Work.ua Артуром Міхно та директором Banda Agency Дмитром Адабіром.

Паламар розповів, що «Азов» як військовий підрозділ займається рекрутингом із 2016 року, і «це дало змогу виховати професійних, гарних бійців, які неодноразово на полі бою та в найгарячіших точках доводили свою майстерність».

Артур Міхно пояснив, що всім потрібні вмотивовані люди, особливо у війську. Адже, наприклад, якщо некваліфікована людина буде намагатися відремонтувати військову машину, авто «зламається на нульовій точці, і це буде катастрофа».

«Людина, яка готова служити, має мати можливість обрати службу за своєю спеціальністю. Якщо надати людині можливість бути більш ефективною на своєму робочому місці, у неї підіймається і мотивація», – зазначив СЕО Work.ua.

На сайті Work.ua «Азов» уже опублікував 71 вакансію на різні посади. Зарплати там пропонують від 25 тисяч і до 125 тисяч грн. Від кандидатів очікують досвід роботи за спеціальністю. Серед умов – офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом, можливе виконання обов’язків у зоні проведення бойових дій.

«Азов» – військове формування Національної гвардії України. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року полк став осередком оборони міста Маріуполь і надалі утримував комбінат Азовсталь. В лютому 2023 року підрозділ реорганізовано в 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов».