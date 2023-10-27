Олену Толкачову попросили «сховатися у кутку» на форумі бізнесменів, бо їх «лякає військова форма»

Керівниця патронатної служби «Янголи Азову» Олена Толкачова була змушена залишити бізнес-захід молодих підприємців Young Business Club у Києві, оскільки, за словами представниці організаторів, військова форма «лякала молодих бізнесменів». Про це повідомила сама Олена Толкачова пізно ввечері у четвер, 26 жовтня.

За її словами, патронатну службу «Янголи Азову» запросили виступити на форумі молодих підприємців у Києві Young Business Club, щоб познайомити про діяльність служби, про підтримку поранених військових і родин загиблих захисників. Однак на заході «Янголи Азову» стикнулися, за її словами, «з нахабством і грубістю»

«Я зіштовхнулася з нахабством і грубістю координаторки заходу, а потім мене та моїх колег взагалі вивели із приміщення, де проходив фуршет, бо молодих бізнесменів лякає військова форма, через що нам довелось покинути захід», – повідомила Толкачова, і наголосила, що це була зневага до військових.

Згодом засновник Young Business Club Андрій Остапчук попросив вибачення перед військовими «Азову» і усіма, чиї почуття зачепила ця ситуація.

«Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників. В клубі понад 70 співробітників. Ми постійно працюємо над тим, щоб бути одним організмом і сповідувати єдині цінності. На жаль, це виходить не завжди», – написав він.

Остапчук нагадав, що збір благодійних аукціонів Young Business Club склав понад 8 млн грн.

На скандал відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На своїй сторінці в Instagram він опублікував допис, що навіть найдорожчий костюм бізнесмена не вартий форми захисника.

«Навіть найдорожчий костюм молодого чи дорослого бізнесмена не вартий форми захисника України. Коли вони усвідомлять, що без наших захисників вони ніхто, не буде подібних інцидентів», – написав міністр.

Заначимо, що патронатна служба «Янголи Азову» дбають про поранених бійців і допомагають їм з лікуванням, реабілітацією, протезуванням і оформленням документів. Крім того, вона займається питанням обміну полонених, їхнім лікуванням та реабілітацією, а також процедурою упізнавання та поховання полеглих бійців.

Окремо «Янголи Азову» піклуються про родини поранених, полонених і полеглих захисників. Організацію заснувала й очолює Олена «Гайка» Толкачова – військова, волонтерка та громадсько-політична діячка. Участь у війні вона бере з 2014 року.