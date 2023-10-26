Водій таксі змусив пасажирок вийти з автомобіля після того, як вони попросили його розмовляти українською

У Києві водій таксі компанії Bolt відмовився надавати послуги державною мовою, назвавши пасажирок, які попросили його розмовляти українською, «хворими». Відповідне відео вранці в четвер, 26 жовтня, опублікував блогер та громадський діяч Андрій Смолій. На скандал вже відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, а також компанія Bolt.

Коли жінки запитали водія, чому він не хоче перейти на українську мову, він попросив їх вийти з авто. Пасажирки записали розмову із водієм на відео, яке поширилося в мережі.

На відео видно, як водій автівки викладає речі пасажирок на узбіччя й вимагає, щоб вони вийшли з таксі.

«Вы больние люди», – сказав таксист пасажиркам російською мовою. Водночас коли вони перепитали водія, чому він назвав їх хворими, той сказав, що не вживав слова «хворі».

На інцидент відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, зазначивши, що таксист порушив статтю 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Він додав, що таксисту «не вдасться уникнути покарання». «Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності», – зазначив уповноважений.

Зазначимо, що за порушення закону про мову у сфері обслуговування передбачено адміністративне покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн).

У компанії Bolt повідомили у соцмережі, що чоловіка «назавжди відсторонили від користування сервісом». «Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їхнім офіційним запитом», – зазначили в компанії у відповіді на запит Андрія Смолія.

Також, згідно з цією заявою, Bolt запевняє, що регулярно інформує водіїв про дотримання законодавства в частині заборони російської музики та обслуговування державною мовою.

Нагадаємо, влітку в Харкові виник скандал через таксиста Bolt, який заперечував існування України. Після того, як інформація про це стала публічною, водія звільнили.