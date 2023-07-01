У Харкові 50-річний таксист сервісу Bolt поконфліктував із 24-річною пасажиркою після того, як вона попросила його вимкнути російську музику. Водій дослухався до прохання дівчини, однак у процесі розмови зробив низку антиукраїнських заяв.

Після того, як дівчина попросила таксиста вимкнути російську музику, він сказав, що «Харків – російськомовне місто». «Тут всі розмовляють російською, незалежно від того, агресор чи не агресор», – сказав він.

Також таксист сказав, що його ніхто не змусить розмовляти українською. Після того, як дівчина порадила таксистові поїхати в Росію, той порадив їй їхати «на западенщину чи ще десь, де балакають на задроченій мові».

На зауваження дівчини про те, що в Україні другий рік йде повномасштабна війна, таксист назвав Україну «країною 404» і заявив, що такої країни як Україна «не існує, її вже розірвали, розікрали, розбазарили, продали».

Зрештою дівчина попросила водія висадити її та сказала, що поїде в іншому таксі, на що водій погодився.

Як пише Newsroom, у сервісі Bolt вже заявили, що відсторонили водія від користування сервісом назавжди. В компанії назвали його поведінку «неприпустимою» й повідомили, що регулярно нагадують водіям про утримання від прослуховування російської музики.