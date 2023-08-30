Блогер намагався опиратися затриманню

У Полтаві співробітники Корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції затримали скандального фітнес-тренера та блогера Романа Заволоку, який нещодавно висміяв та плюнув у військовослужбовця. Затримання відбулося в центрі Полтави поблизу однієї з кав'ярень, повідомило у середу, 30 серпня, місцеве видання «Полтавщина» із посиланням на «КОРД» та СБУ.

27-річного Романа Заволоку, який працював фітнес-тренером, а зараз займається блогерською діяльністю, затримали ввечері вівторка, 29 серпня. 26 серпня Заволока образив військовослужбовця під час ведення прямої трансляції на своїй сторінці в Instagram.

Разом зі своїм знайомим Роман Заволока почав кепкувати з військовослужбовця Олександра Мацька, у якого тремтіли руки. Той пояснив, що в нього тремор через отриману на фронті контузію, а воювати проти Росії він вирішив добровільно. Блогер заявив, що військовий сам винен в цьому, а в кінці розмови плюнув в Олександра Мацька.

Зазначається, що блогер не вперше чіпляється до військовослужбовців. Зокрема Роман Заволока підходив до працівників місцевого ТЦК та СП й ображав їх, називаючи «чайками» та «гусями».

Правоохоронці затримали скандального фітнес-тренера після обурення у соцмережах. На фото, оприлюднених місцевими телеграм-каналами, видно, що блогер опирався поліцейським, в нього розбите лице.

Романа Заволоку затримали у центр Полтави співробітники «КОРД»

Крім того, нещодавно на Заволоку відкрили кримінальні справи за ст. 296 ККУ (хуліганство), ст. 435-1 ККУ (образи військовослужбовця) та ст. 436-2 ККУ (заперечення агресії Росії). Блогеру оголосили про підозру, проте за якою статтею, не уточнюється.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі події обставини. Сторінку Заволоки в Instagram заблокували через скарги користувачів.