Зрадниця перебувала на зв'язку зі співробітником російського ГРУ

Служба безпеки України затримала у Миколаєві інформаторку, яка збирала координати заводів та виробничих цехів оборонно-промислового комплексу у місті. Зловмисницею виявилась колишня бухгалтерка місцевого підприємства. Про це інформує пресцентр СБУ в понеділок, 2 вересня.

Як встановили правоохоронці, росіяни намагались встановити місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб вдарити по об’єктах оборонно-промислового комплексу в обхід ППО. З цією метою ворожа інформаторка об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки.

«У разі встановлення локації потрібного об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, удаючи, що вона з кимось розмовляє. Усі отримані відомості вона узагальнювала у звіт для свого російського куратора – кадрового співробітника російського ГРУ, особу якого вже встановили українські правоохоронці», – зокрема ідеться у повідомленні.

Правоохоронці завчасно затримали зловмисницю. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з окупантами.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.