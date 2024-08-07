Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали у Миколаєві 53-річного будівельника, який намагався навести російські дрони «Ланцет» та крилаті ракети на місто. Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, 53-річного миколаївця завербував проросійський блогер-агент ФСБ Сергій Лебедєв (псевдонім «Лохматий»), який переховується в Донецьку. Він дав коригувальнику завдання від російської спецслужби – розвідувати пункти базування українських військ, локації ППО, зокрема, мобільних вогневих груп, які обороняють місто. За його координатами окупанти готували нову комбіновану атаку на обласний центр із використанням дронів-камікадзе типу «Ланцет» та крилатих ракет.

Щоб виконати завдання росіян чоловік об’їжджав територію Миколаєва та прилеглу місцевість, де вистежував геолокації Сил оборони. Також він намагався приховано випитувати інформацію про Збройні сили України у мешканців громади, для яких виконував ремонтні роботи. Отримані відомості про розташування українських об’єктів зловмисник позначав на гугл-карті та відправляв звіт ФСБ.

Служба безпеки завчасно викрила російського інформатора та затримала у власному помешканні.Також СБУ вжила заходів для убезпечення локацій українських військових. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Слідчі повідомили затриманому у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.