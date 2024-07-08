СБУ затримала агента ФСБ за підготовку ударів по об'єктах інфраструктури та аеродромах ЗСУ
СБУ затримала колаборанта під час дорозвідки біля одного із об'єктів
Співробітники Служби безпеки Україна затримали ще одного російського агента. Чоловік діяв у Київській та Чернігівській області. Колаборант допомагав окупантам готувати ракетні удари по важливих об’єктах інфраструктури та аеродромах ЗСУ. Про це у понеділок, 8 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.
Кіберфахівці СБУ встановили, окупанти помітили антиукраїнські коментарі чоловіка у проросійських Telegram-каналах та вирішили його завербувати.
На замовлення росіян зрадник мав шпигувати за військовими аеродромами та підрозділами ППО, а також нафтопереробними заводами, паливними складами та ключовими енергогенеруючими підприємствами.
«Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону. Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Москві та Московській області», – йдеться у повідомленні.
Листування зрадника з росіянами
Співробітники СБУ викрили російського агента та затримали, коли той проводив дорозвідку біля одного з об’єктів. Також Служба безпеки вжила додаткових заходів, щоб захистити стратегічно важливі об’єкти України.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.