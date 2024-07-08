Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки Україна затримали ще одного російського агента. Чоловік діяв у Київській та Чернігівській області. Колаборант допомагав окупантам готувати ракетні удари по важливих об’єктах інфраструктури та аеродромах ЗСУ. Про це у понеділок, 8 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Кіберфахівці СБУ встановили, окупанти помітили антиукраїнські коментарі чоловіка у проросійських Telegram-каналах та вирішили його завербувати.

На замовлення росіян зрадник мав шпигувати за військовими аеродромами та підрозділами ППО, а також нафтопереробними заводами, паливними складами та ключовими енергогенеруючими підприємствами.

«Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону. Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Москві та Московській області», – йдеться у повідомленні.

Листування зрадника з росіянами

Співробітники СБУ викрили російського агента та затримали, коли той проводив дорозвідку біля одного з об’єктів. Також Служба безпеки вжила додаткових заходів, щоб захистити стратегічно важливі об’єкти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.