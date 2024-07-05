Жінкам від 19 до 23 років загрожує довічне ув'язнення за держзраду

Служба безпеки України затримала в Одесі жіночу агентурну групу, яка допомагала російським окупантам коригувати ракетні та дронові удари по Одесі. Агентками виявилися три працівниці місцевої кав’ярні, які просили росіян прилаштувати їх у спецслужби, повідомили у пресслужбі СБУ у п’ятницю, 5 липня.

За даними правоохоронців, три одеситки віком від 19 до 23 років, які працювали у кав’ярні, входили до осередку агентурної мережі росіян та готували масований комбінований удар по Одесі. Зокрема, жінки дізнавалися про розташування військової інфраструктури, а також намагалися з'ясувати локації, де перебувають бойові підрозділи українського ППО й берегової охорони.

«Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Отриману інформацію агентки передавали своєму куратору з російської ФСБ. Для того, щоб приховати свою особу, жінки використовували анонімний чат та обрали вигадані нікнейми. За розвіддані агентки отримували гроші.

«Крім того, агентки просили окупантів про “своєчасну евакуацію” та працевлаштування в одну з російських спецслужб», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці своєчасно зірвали плани зловмисниць та затримали усіх трьох агенток під час того, як вони готували звіт для російського куратора. Крім того, СБУ провела додаткові заходи для убезпечення позиції українських військовослужбовців.

Працівницям кав’ярні повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне позбавлення волі. Наразі російські агентки перебувають під вартою.