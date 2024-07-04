Затриманим загрожує довічне ув'язнення

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали наречених, які на замовлення ФСБ шпигували за військовою інфраструктурою Сил оборони в Одеській та Дніпропетровській областях. Про це у четвер, 4 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, росіяни завербували 23-річного одесита у травні 2024 року. У поле зору окупантів він потрапив через анонімні чати в Telegram-каналі, де обговорюють способи ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив до підривної діяльності свою подругу.

За завданням російської спецслужби 23-річний чоловік та його 18-річна наречена вистежували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію Одеси.

«Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні потрібних об’єктів. З отриманих відомостей зрадник готував агентурний звіт для свого куратора з управління ФСБ по Східному військовому округу РФ, його особу вже встановлено СБУ», – йдеться у повідомленні.

Листування затриманих з російською спецслужбою

Отриману розвідінформацію окупанти планували використати для ракетних та дронових атак на місця базування українських військових. Проте Служба безпеки викрила російських шпигунів та затримала їх під час розвідки біля потенційної цілі. Крім того, слідчі встановили, що за вказівкою росіян чоловік також мав розклеїти у місті сотню провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію.

Слідчі провели обшуки у помешканні затриманих та вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з ФСБ. Також виявили банківську картку, на яку російська спецслужба переводила шпигунам гроші, та партію антиукраїнських листівок.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою.

Дії його спільниці кваліфікували за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Правоохоронці вирішують питання щодо обрання для неї запобіжного заходу. Обом затриманим загрожує покарання у вигляді від восьми років позбавлення волі до довічного ув’язнення.