Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі

В Одесі Служба безпеки України викрила мережу блогерів, які діяли в інтересах спецслужб Росії. Семеро одеситів намагалися зірвати мобілізацію та передавали розташування військових ЗСУ на території міста, повідомила пресслужба СБУ у четвер, 27 червня.

За даними слідства, зловмисники знімали провокативні прямі ефіри та публікували фейкові повідомлення про українських військових, а також представників ТЦК. Окрім того, блогери поширювали координати блокпостів та маршрути переміщення мобільних груп місцевих військкоматів. Окупанти могли використати цю інформацію для підготовки повітряних ударів по місцях зосередження українських захисників, кажуть в СБУ.

Правоохоронці повідомили, що серед затриманих – подружжя одеситів, яке передавало інформацію про локації ЗСУ до проросійського Telegram-каналу з аудиторією понад 200 тис. користувачів. За наявними даними, цей інтернет-ресурс адмініструють представники ФСБ, які таким чином збирають інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони. СБУ затримала також ще одного місцевого жителя, який зливав інформацію у цей же канал.

Фото СБУ

Також СБУ вдалось затримати чотирьох мешканців Одеси, що намагалися зірвати мобілізацію через пости у спеціалізованих групах і чат-ботах популярних месенджерів. Серед них – адміністратор регіонального Telegram-каналу із 15-тисячною аудиторією. На каналі зловмисник поширював актуальні локації військовослужбовців ТЦК і закликав своїх підписників долучатися до підривної діяльності на користь РФ, додали в Службі безпеки.

У блогерів вилучили мобільні телефони та комп’ютери. Їм повідомили про підозру за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період). Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.