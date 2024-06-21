Затриманим загрожує до 8 років ув'язнення

Правоохоронці затримали двох блогерів, які поширювали контент з локаціями бойових позицій та переміщенням Сил оборони. Про це повідомила пресслужба СБУ у п'ятницю, 21 червня.



Один із блогерів проживає у Запоріжжі та є адміністратором Telegram-каналу з аудиторією майже 140 тис. користувачів. Як зазначає СБУ, для «розкручування» каналу чоловік опублікував відео, на якому було видно розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини.



«Також він оприлюднив на своєму Telegram-каналі відеозапис, де видно оборонні лінії українських військ у районі Роботиного на Запоріжжі. Орім того, блогер “залив” трансляцію переміщення бронетехніки й артсистем в одному із регіонів України», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він збирався викласти у мережу новий заборонений контент.



Інший блогер – мешканець Вінниччини, який відзняв політ бойового гелікоптера ЗСУ і виклав відповідне відео з прив’язкою до геолокації у Facebook. Потім він намагався поширити відео у місцевих Telegram-каналах для популяризації власної сторінки у соцмережі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Триває розслідування. За поширення зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.