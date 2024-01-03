Блогерам може загрожувати до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України викрила та затримала блогерів, які опублікували 2 січня відео з моментами ворожих прильотів у Києві під час масованої ракетної атаки. Щодо чотирьох мешканців Києва наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 3 січня.

За інформацією правоохоронців, зранку 2 січня четверо киян здійснили несанкціоновану відеозйомку ракетних обстрілів та показали місця, куди влучили росіяни. Відповідні відео місцеві мешканці поширили у соцмережах.

«Ці відео миттєво підхопили численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб Росії, зокрема Телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду. Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання блогерів правоохоронці виявили мобільні телефони, які мешканці використовували для запису відео. Наразі тривають перевірки, після яких буде вирішуватися питання щодо притягнення зловмисників до відповідальності. За відеофіксацію обстрілів як коригування ворожого вогню киянам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ. Окупанти випустили на місто понад 70 ракет, а у ніч на 2 січня – понад 10 БПЛА. Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки та об’єкти інфраструктури у шістьох районах міста.