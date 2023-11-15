Чоловіку оголосили про підозру в державній зраді

Служба безпеки України затримала доцента одного з харківських університетів, який виявився агентом російських спецслужб та коригувальником ударів по Харкову. Чоловіка завербували росіяни на початку повномасштабного вторгнення, повідомили у прес-службі СБУ в середу, 15 листопада.

49-річний доцент одного з харківських вишів коригував ракетно-артилерійські удари Росії по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру. Окрім того, чоловік збирав інформацію про політичні погляди своїх колег в університеті.

«Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці повідомили, що російський агент також відстежував діяльність іноземних волонтерських організацій у Харкові. Розвіддані про ЗСУ, викладачів та волонтерів чоловік передавав росіянам через месенджер.

Під час обшуків у квартирі затриманого доцента правоохоронці вилучили мобільний телефон та комп’ютер із доказами співпраці з росіянами. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Доценту загрожує довічне позбавлення волі.