Харківська ОВА після влучання ракети

Київський районний суд Харкова засудив до довічного ув'язнення 38-річного Дениса Панкірова, який 1 березня 2022 року навів російські ракети на будівлю Харківської ОВА. Внаслідок ракетного удару загинула 31 людина. Про це у понеділок, 13 листопада, повідомило «Суспільне».

За даними слідства, харків'янин з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові.

«Обвинувачений здійснював передачу інформації щодо розміщення ЗСУ, зокрема 28 лютого 2022 року він передав таку інформацію “ВКонтакті” особистими повідомленнями. Він спілкувався з кураторками, одна з них – військовослужбовиця так званої ДНР, інша – керівниця фонду “Врятуємо Донбас”. Він передавав оперативну інформацію по Харкову, інформацію про результати влучань», – розповів «Суспільному» речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Обвинувачений у наведенні російських ракет на Харківську ОВА Денис Панікаров

Суд визнав Дениса Панікарова винним у державній зраді та причетності до загибелі 31 людини та призначив йому покарання у вигляді довічного ув`язнення із конфіскацією майна. Ообвинувачений своєї провини не визнав, чоловік розраховує на обмін, хоче поїхати до родичів та друзів в Росію.

Нагадаємо, 1 березня 2022 року росіяни влучили двома крилатими ракетами по будівлі Харківської ОВА. Там перебували військові, волонтери та тероборонівці. Внаслідок влучання загинула 31 людина. Будівля майже повністю зруйнована та наразі не експлуатується.