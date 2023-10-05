Рятувальники розбирають завали після російського ракетного удару в селі Гроза Куп’янського району Харківської області, 5 жовтня 2023

Російські воєнні злочинці в четвер, 5 жовтня, завдали ракетного удару по продуктовому магазину й кафе у Куп’янському районі Харківської області, унаслідок чого загинули 52 людини.

«Росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина – 6-річний хлопчик», – повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, ще шестеро людей отримали поранення, серед них одна дитина.

Згодом Офіс генпрокурора уточнив, що загинули 49 людей, семеро отримали поранення. Росіяни обстріляли сільське кафе-магазин близько 13:25.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, на місці події працюють медики та рятувальників. Тіла загиблих дістають з-під завалів, а пораненим надають допомогу.

Офіс генпрокурора зазначив, що розслідує інцидент як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону повідомив, що під час ракетного удару у кафе відбувались поминки за померлим односельцем.

О 17:10 голова МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 людей. За його словами, за попередніми висновками фахівців, по закладу вдарили Іскандером.

За словами очільника МВС, на місці влучання на Харківщині також працює СБУ, яка перевіряє місцевих жителів. Ракетний удар був дуже точним, а тому є ймовірність, того що її навів місцевий.

Згідно з даними поліції Харківської області сьогоднішній удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення росіян. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

О 17:39 Ігор Клименко повідомив, що під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених. Таким чином кількість жертв зросла до 51 людини.

Три дні, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області будуть оголошені днями жалоби.

«Терористична атака російських військових по с. Гроза стала найкривавішим злочином росіян на Харківщині за весь час від початку повномасштабного вторгнення. За останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, 6 людей поранені», – повідомили у Харківській ОВА.

Рятувальники закінчили працювати у селі Гроза Харківської області, яке сьогодні обстріляли російські окупанти. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

«Станом на 19:50 у с. Гроза Куп’янського району аварійно-рятувальні роботи завершено», – повідомили в ДСНС.

Внаслідок удару російських військових загинула 51 особа, серед них дитина 2017 р.н. Крім того, постраждало 6 осіб.

Також стало відомо, що росіяни вбили людей, які прийшли на поминки військового.

О 22:20 у поліції Харківщини уточнили кількість загиблих в результаті удару по Грозі. Згідно з повідомленням поліції, від удару російським «Іскандером» загинули 55 осіб, у тому числі 8-річний хлопчик.

«Троє людей вважаються зниклими безвісти, 6 постраждалих знаходяться в лікарні», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Водночас речниця поліції регіону Олена Бараник повідомила «Суспільному», що станом на 22:45 відомо про 51 загиблу людину внаслідок атаки РФ по селу Гроза. Повідомлення в офіційному Telegram-каналі поліції Харківської області про 55 загиблих внаслідок удару вона назвала технічною помилкою.

Зранку у п'ятницю, 6 жовтня, в Харківській ОВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 52 людей. Очільник Харківської області Олег Синєгубов повідомив, що ще одна людина померла у лікарні, пише «Суспільне».

«Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу», – сказав він.

6 жовтня начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що після завершення розбору завалів четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Оновлено 10 жовтня. Кількість загиблих зросла до 53, а кількість зниклих – до п’яти.

Оновлено 11 жовтня. СБУ повідомила, що викрила зрадників, які навели російські ракети на село Гроза на Харківщині. Ними виявилися двоє рідних братів, які перейшли на бік окупантів.

Крім того, як повідомили в прокуратурі, кількість загиблих від російського удару по кафе в селі Гроза зросла до 55 людей. Вдалось ідентифікували тіла двох жінок, які були у списку зниклих безвісти.

Оновлено 12 жовтня. Увечері 11 жовтня в реанімації померла 53-річна жінка, яка отримала поранення під час ракетного удару росіян по кафе у Грозі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Таким чином, кількість загиблих зросла до 56.

Нагадаємо, що росіяни часто вдаються до обстрілів об’єктів, де може бути багато цивільних людей. Одним з найкривавіших став обстріл вокзалу в Краматорську Донецької області 8 квітня 2022 року. Тоді росіяни вдарили з ракети «Точка-У», загинула 61 людина, а всього на вокзалі перебували приблизно чотири тисячі людей.

14 липня 2022 року зранку російські воєнні злочинці вдарили по центру Вінниці, влучивши в будинок офіцерів. Тоді загинули 27 людей, зокрема й ті, які проходили поруч або працювали в сусідніх будівлях.

27 червня 2022 росіяни вдарили ракетами по торговельному центру «Амстор» у центрі Кременчука Полтавської області. Тоді загинули 22 людини.

27 червня 2023 року росіяни вдарили по піцерії у Краматорську, тоді загинули дев’ятеро людей.