СБУ розслідувала майже 400 кримінальних проваджень стосовно 257 осіб, які коригували чи наводили ворожий вогонь

Служба безпеки України від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну розслідувала майже 400 кримінальних проваджень стосовно 257 осіб, які коригували чи наводили ворожий вогонь. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Liga.net.

Зазначається, що до суду вже скеровано обвинувальні акти щодо 224 осіб. А засуджено 77 коригувальників. Статистика стосується виключно статті 114-2 Кримінального кодексу – несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ.

У СБУ зазначили, що залежно від обставин злочину, коригувальникам/навідникам можуть інкримінувати й більш жорсткі статті (держзрада, пособництво державі-агресору, колабораційна діяльність).

За словами Дехтяренка, географія викритих спецслужбою злочинців широка – фактично вся Україна. Але найактивніше російські інформатори працюють у прифронтових регіонах. Там «полюють» за координатами підрозділів Сил оборони, їх позиціями, блокпостами та ППО. Не менше уваги приділяють і координатам цивільних об’єктів – шкіл, лікарень, складської, енергетичної та логістичної інфраструктури.

«У більшості випадків ворог ставить навідникам конкретне завдання: перевірити ту чи іншу локацію, зробити її фото, зафіксувати максимальне скупчення людей на об’єктів», – сказав речник СБУ.

Для співпраці вербують переважно дві категорії людей:

ідеологічних прихильників «русского мира», які працюють за гроші чи за обіцянку посади в окупаційних адміністраціях;

громадян, яких можна залякати шантажем і погрозами.

Для викриття навідників спецслужба використовує багато методів збору та аналізу інформації.

«Починаючи від моніторингу відкритих даних, інформації від наших власних оперативних джерел і закінчуючи свідченнями, які отримуємо від уже викритих навідників», – додав Дехтяренко.