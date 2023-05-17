Спалахи в небі Києва під час відбиття російської атаки, у ніч на 16 травня

Правоохоронці викрили шістьох блогерів, які поширювали фотографії та відео роботи ППО під час масованої ракетної атаки на Київ уночі 16 травня. Також правоохоронці заблокували онлайн-камери, які «засвітили» роботу ППО. Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

Відео та фото роботи ППО правопорушники виклали у соцмережах. Блогери зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи української протиповітряної оборони, переконані правоохоронці.

Знімки блогерів підхопили російські Telegram-канали та інші інтернет-ресурси. У фігурантів справи провели обшуки: у них вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Розслідування триває за фактом коригування вогню (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу). За це загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української ППО. За даними слідства, відеокамери належать декільком столичним компаніям. Доступ до файлів був відкритий для широкого кола користувачів. Цю інформацію окупанти могли використовувати для коригування ударів по Києву.

фото Офісу генпрокурора

Правоохоронці вкотре наголосили на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Хоч в правоохоронних органах і не називають імена блогерів, яких викрили, проте відомо, що кадри роботи української протиповітряної оборони у Києві з'явилися у соцмережах екс-дружини київського наркодилера Юрія Чернецького Інни Воронової та актриси Ксенії Мішиної, пише «Главред».

Воронова опублікувала відео, на якому було видно роботу української ППО, в Instagram-stories. При цьому Воронова на відео повідомила свою локацію. Однак після обурення соцмереж вона видалила заборонені кадри і записала відео з вибаченнями.

Робота української ППО з'явилося у соцмережі актриси Ксенії Мішиної. Проте актриса після негативних коментарів поспішила наголосила, що не повідомляла місцевість, де вона мешкає. Також вона звернула увагу, що у Києві продовжують працювати онлайн-камери, на яких «видно абсолютно все, що відбувалося». Водночас Мішина додала, що на відео, яке вона раніше опублікувала, «не було нічого, крім військового неба, під яким ми живемо».

Як інформував ZAXID.NET, уночі 16 травня окупанти здійснили восьму атаку по Києву з початку травня. Вибухи лунали в різних районах столиці. Уламки від ракет впали на київський зоопарк, тварини не постраждали. У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, троє людей постраждали.

У Повітряних силах повідомляли, що вночі збили ракети «Кинджал», «Калібр», а також дрони.