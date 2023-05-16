Вуличні камери транслюють роботу української ППО в прямому ефірі

Військові адміністрації повинні врегулювати питання роботи камер відеоспостереження, аби ворог не міг в режимі онлайн бачити роботу української системи ППО та наслідки ракетних атак. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише «Укрінформ».

«Про те, що дійсно з’являється багато відео. Навіть сьогодні порушено дуже надзвичайно важливу тему – навіть не те що люди викладали, а те, що у нас працюють камери. Такі камери працюють завжди по всьому світу, які в режимі онлайн роблять трансляції на Youtube-канали», – заявив Ігнат.

Він закликав громадян бути більш відповідальними, дбати про свою безпеку і не виставляти відео ракетних атак, де ворог може бачити роботу українських систем ППО.

Разом з тим, речник наголосив на необхідності працювати не лише з державними, а й з комерційними установами в цьому питанні. Говорячи про зйомку роботи ППО місцевими жителями та викладання цих матеріалів в інтернет, Ігнат наголосив, що це питання до сумління цих людей.

«Я думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями. Коли є робота протиповітряної оборони, коли є загроза того, що буде витік інформації, – я думаю, що органи військових адміністрацій підкоригують це питання, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за роботою наших систем ППО», – підкреслив речник.

Повітряні сили неодноразово роз’яснювали і звертались до українців із наполегливим проханням: не знімати і не викладати бойову роботу української ППО.

Зазначимо, що у ніч на 16 травня українська ППО збила всі випущені росіянами 18 ракет, зокрема шість аеробалістичних «Кинджалів». Також захисники збили девʼять крилатих ракет «Калібр», три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М») та безпілотники, якими ворог атакував Київ.

Водночас під час ракетних обстрілів низка проросійських каналів в Telegram транслювали панорами міст у прямому ефірі, вказували геолокацію не тільки прильотів, але і точок, звідки ведеться зйомка.

Як зазначає УНІАН, через вуличні камери, що транслюють панорами міст у прямому ефірі, росіяни можуть відстежувати місця роботи української ППО в режимі онлайн. Зокрема, російські пабліки відкрито публікували фото і відео з вуличних камер Хмельницького і Києва.

Росіяни виклали відео сьогоднішньої роботи ППО в Києві, з камери спостереження, яка була направлена прямо на місце дислокації ППО. pic.twitter.com/97GDQhhby4 — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) May 16, 2023

Зокрема, популярний серед росіян, які підтримують російське вторгнення в Україну, канал «Readovka» опублікував відео нічного удару по Києву, записане вуличною камерою спостереження. Скріншоти з відео, явно знятого з даху якоїсь висотки в Києві, сьогодні опублікував і пропагандист Алєксандр Коц.