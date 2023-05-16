Повітряні ракети «Кинджал» запускали з шістьох літаків МіГ-31К

Збройні сили України змогли збити усі ракети, які випустили по Україні російські окупанти. ППО знищило 18 ракет, шість з яких були аеробалістичними ракетами «Кинджал», повідомили у вівторок, 16 травня, у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, росіяни випустили по Україні чотири типи ракет та безпілотники. Більшість ракет були спрямовані на Київ. Атака відбулася приблизно о 3:30 ночі.

«Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" – з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М")», – повідомили у прес-службі Генштабу.

У Генштабі зазначили, що протиповітряна оборона України знищила всі 18 ракет. Також ЗСУ знищили шість ударних дронів Shahed та три розвідувальні БПЛА «Орлан-10» та SuperCam.

Уламки ракет впали в Києві та подекуди спричинили пожежі. У ДСНС показали світлини ліквідації пожежі.

Зазначимо, 14 травня сили ППО знищили 3 крилаті ракети і 25 російських безпілотників. Російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Доповнено. За уточненими даними, українські захисники знищили 25 ракет, а не 18, як повідомлялося раніше.