В ніч проти 4 травня Сили оборони вперше знищили російську ракету «Кинджал»

Радіти через збиття над Київською областю ракети Х-47 «Кинджал» зарано. Україні потрібно більше сучасних засобів ППО, зокрема ЗРК Patriot, щоб захиститися від атак російських військових. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що у світі ще не було випадків, коли з системи Patriot змогли знищити балістичну ракету.

«У нас є зброя проти балістики, саме її ми давно просили у наших партнерів. Це і Patriot, і SAMP\T, здатні збивати балістичні цілі. І коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як цей X-47 «Кинджал», – зазначив Ігнат.

Водночас він зауважив, що окупанти зарано дізналися про успішне збиття «Кинджала». Крім того, в Україні не вистачає зброї, аби повністю закрити небо від балістичних ракет.

«Добре, що є така зброя, але радіти зарано, бо її замало. Потрібно її значно більше, потрібно більше цих систем, щоб захистити наші великі міста, обʼєкти інфраструктури, обʼєкти атомної енергетики. Ми завжди на цьому наголошуємо для наших західних партнерів, що проти балістики потрібна зброя — насамперед для цієї мети, ну, а також вона більш далекобійна в плані аеродинамічних цілей. І не забуваємо щоразу в ефірі згадувати F-16 – це те, що вбереже нашу Україну і допоможе нам перемогти», – розповів Ігнат.

Нагадаємо, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що в ніч проти 4 травня Сили оборони ліквідували російську ракету «Кинджал», яка, як заявляв ворог, не має аналогів.

Росія не вперше застосовувала аеробалістичні «Кинджали» проти українців, але до отримання Patriot ППО не мала можливості їх збивати. У березні цього року наслідки удару такою ракетою по Києву ліквідовували три доби.

На бойовому чергуванні в Україні вже перебувають два дивізіони ЗРК Patriot. Такі комплекси Україна отримала від США, Німеччини та Нідерландів. Водночас раніше Україна не мала засобів для збиття таких ракет.