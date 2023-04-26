Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук показав відео з нещодавнім надбанням протиповітряної оборони України – ЗРК Patriot. Про це сам Олещук повідомив у середу, 26 квітня.

«Із квітня 2023 року ЗРК Patriot – на бойовому чергуванні в Україні! Сучасна західна техніка має свої особливості, але наші захисники неба швидко її опановують, і вже готові нищити російського окупанта! Командир дивізіону дозволив мені дещо протестувати Patriot», – написав він і зазначив, що давно мріяв це зробити.

Командувач подякував західним партнерам, керівництву держави та війська за те, що Повітряні сили нарешті отримали те, чого так прагнули, – зброю проти ворожої балістики.

Нагадаємо, 18 квітня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини перший зенітно-ракетний комплекс Patriot. Однак наступного дня в Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримала ЗРК Patriot від трьох країн: Німеччини, США й Нідерландів. Скільки саме ЗРК Patriot вже є на озброєнні України – невідомо.