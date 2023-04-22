Заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, що Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року», – заявив Мельник.

Він закликав партнерів України перейти всі «штучні червоні лінії» і виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні. Мельник нагадав, що, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, всі учасники міжнародної коаліції надали Україні збройну допомогу загалом на 55 млрд доларів.

«Велика нібито цифра. Але якщо порівняти цю війну з Другою світовою війною, а, на жаль, паралелей стає все більше, то тоді, лише якщо взяти ленд-ліз американського уряду, було надано у цінах 1940-их років допомоги на понад 50 млрд доларів. У теперішніх цінах це десь 700-800 млрд доларів…Наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни, допомога має бути збільшена щонайменше в 10 разів прямо зараз», – зазначив заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, наразі усі держави-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погодилися з тим, що Україна зрештою стане його учасницею. Проте зараз основна увага приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.