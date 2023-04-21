У липні НАТО обговорить членство України в альянсі

Усі держави-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) погодилися з тим, що Україна зрештою стане його учасницею. Проте зараз основна увага приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі «Рамштайн» на авіабазі в Німеччині 21 квітня, пише Reuters.

Дипломат наголосив, що після завершення розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України Київ повинен мати «сили стримування, щоб запобігти новим атакам». Саме тому країни-члени Альянсу нині головну увагу приділяють тому, щоб українці перемогли.

Крім того, як повідомляє «Європейська правда», Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

«Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення та візьме участь у саміті НАТО в Вільнюсі», – сказав Столтенберг, прибувши на зустріч у форматі «Рамштайн» у Німеччині.

Зазначимо, що напередодні, 20 квітня, Єнс Столтенберг приїздив до Києва з візитом, який став для нього першим від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, котрий наголосив, що «бар'єрів для ухвалення політичних рішень» щодо членства країни в НАТО немає. Також, за його словами, гарантії безпеки мають бути вже зараз, а не стати альтернативою вступу до блоку.

Єнс Столтенберг висловив беззаперечну підтримку НАТО Україні. Зокрема запевнив, що вона розпочалася після окупації Криму в 2014 році й не ослабне аж до післявоєнної відбудови нашої держави.