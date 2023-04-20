Єнс Столтенберг зустрівся з Володимиром Зеленським під час неанонсованого візиту до Києва 20 квітня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 20 квітня, на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що країни-члени Альянсу готуються обговорити членство України. Обговорення планують провести під час липневого саміту у Вільнюсі, повідомила «Європейська Правда».

У четвер генсек НАТО прибув з неанонсованим візитом до України та зустрівся з Володимиром Зеленським. Зокрема, обговорювали нову зустріч «Рамштайн», яка відбудеться 21 квітня, подальшу військову підтримку України та її потенційний вступ до НАТО.

«Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки. І це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі й НАТО готується до цього. Україна обирає своє майбутнє у євроатлантичній родині, майбутнє України в НАТО і члени Альянсу з цим згодні», – повідомив Єнс Столтенберг.

Генсек ООН підкреслив, що країни-члени НАТО працюють над тим, щоб забезпечити військову та іншу підтримку України. Це питання обговорюватимуть і на зустрічі «Рамштайн», і на липневому саміті у Вільнюсі. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна повинна бути присутньою на саміті НАТО.

«Я вдячний за запрошення відвідати саміт, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об’єктивного барʼєра, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. І саме зараз, коли більшість людей у країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, – час для відповідних рішень. Вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України, і люди це розуміють», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Єнса Столтенберга, його візит зумовлений простим сигналом – НАТО стоїть разом з Україною. Генсек НАТО вчергове підкреслив, що російська агресія має бути припинена.