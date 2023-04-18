НАТО через широкомасштабне російське вторгнення в Україну переглядає підхід до стримування імовірного агресора. Концепція стримування шляхом удару у відповідь змінюється на іншу концепцію – стримування шляхом недопущення удару, пише «Радіо Свобода» з посиланням на The New York Times. Про зміну оборонної концепції розповіли колишні та нинішні співробітники НАТО.

Як йдеться в матеріалі, дотепер концепція передбачала, що в разі конфлікту з Росією можлива тимчасова окупація російськими військами частини країн НАТО, таких як держави Балтії або Польща. Передбачалося, що ці території звільнять після прибуття основних сил союзу, насамперед США.

Нова концепція «стримування шляхом недопущення» припускає, що країни НАТО прагнутимуть не допустити окупації навіть частини своєї території. Як ідеться в статті, Польща та країни Балтії врахували досвід війни в Україні, де в перші тижні вторгнення під російською окупацією опинилися значні території, на яких згодом, як стверджують українські слідчі органи та міжнародні організації, чинилися численні злочини проти мирного населення. Як заявив Каміль Ґранд, який до жовтня 2022 року обіймав посаду радника генерального секретаря НАТО, на необхідності захищати «кожний дюйм території НАТО з першого дня» наполягають насамперед країни Центральної та Східної Європи.

«Стримування шляхом недопущення» передбачає постійне розміщення значних контингентів військ НАТО біля кордонів із Росією. Йдеться також про інтеграцію воєнних планів США та їхніх союзників: це відбудеться вперше з часів Холодної війни. Крім зміцнення сил НАТО на східному фланзі, йдеться і про те, щоб зробити це зміцнення очевидним для Росії – що має надати ефект стримування.

Також перехід до цієї концепції передбачає збільшення військових витрат щонайменше до 2% ВВП країн-членів НАТО. Передбачається, що якщо великі країни НАТО спрямують на військові витрати до 3% ВВП упродовж 10 років, то цього вистачить для реалізації плану оборони.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну чисельність військовослужбовців НАТО, розміщених у країнах, що межують з Росією, різко зросла. Крім того, днями до НАТО вступила раніше нейтральна Фінляндія – її вступ збільшив кордон Росії з країнами союзу майже вдвічі. Тим не менше, як і раніше, існують обмеження щодо розміщення військовослужбовців НАТО в країнах, що межують із Росією, на постійній основі.