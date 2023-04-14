У разі поразки України у війні проти Росії для Заходу може початися кінець «золотої доби». Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час виступу в Atlantic Counсil у Вашингтоні, пише «Укрінформ».

«Якщо ми втратимо Україну, то втратимо мир на десятиліття. Поразка України може стати початком кінця "золотої доби" Заходу», – заявив прем’єр-міністр Польщі. На переконання Моравецького, перемога України «гарантуватиме не лише відновлення, а й зміцнення економічної сили Заходу».

Прем’єр Польщі також підтвердив підтримку Варшавою плану вступу України в Північноатлантичний Альянс, який передбачав би певні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі. За його словами, Україна довела, що належить до вільного світу, хоче захищати наші цінності, свободу, суверенітет, солідарність, а тому вона має отримати прямий шлях до вступу в НАТО, який містив би гарантії безпеки.

Моравецький окремо підкреслив необхідність рішучої підтримки України для протистояння Росії, зокрема зброєю, яка необхідна для майбутнього українського контрнаступу.

«Я думаю, що це одне з найважливіших питань – у мене є серйозні побоювання, що громадська думка в Західній Європі, можливо, і в США, втомлюється. Я бачу цю втому скрізь, особливо в Західній Європі», – зазначив він.

У Росії, додав прем’єр Польщі, ситуація інакша: громадська думка підтримує Путіна і його дії, «так само як німецька громадська думка підтримувала дії Гітлера в 1930-х роках».