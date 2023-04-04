Фвнляндія стала 31 країною-членом НАТО

У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу. Відповідний фінальний документ про вступ підписав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Хаавісто назвав цей момент історичним. За його словами, приблизно в цей же час Туреччина передає держсекретарю США рішення про ратифікацію членства Фінляндії. Ці кроки знімають останні бюрократичні перешкоди на шляху Фінляндії до НАТО і дозволять генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу офіційно запросити Фінляндію приєднатися до Альянсу. Очікують, що він це зробить незабаром.

«Від сьогоднішнього дня до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери забезпечують безпеку Польщі, нашого регіону та всього світу», – написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję!



Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO



Finland now in @NATO! Congratulations!



From today, the alliance is made up of… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 4, 2023

Перед початком урочистої церемонії у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Фінляндії Саулі Нііністьо мають провести двосторонню зустріч та спільну прес-конференцію. Після цього, відзначаючи історичну подію, обидва виголосять урочисті промови.

Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км. З приєднанням Фінляндії кордон НАТО з Росією подвоївся.

На подію вже відреагували в Офісі президента України.

«Фінляндія зробила правильний вибір. НАТО – це також ключова мета України», – написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У МЗС Росії вже заявили, що «Росія буде змушена вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз».

Як інформував ZAXID.NET, у березні генеральна асамблея Великих національних зборів Туреччини ратифікувала протокол вступу Фінляндії до НАТО. Президент Саулі Нійністе висловив подяку Турецькій Республіці.

Також на новину відреагував генсек НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що Фінляндія офіційно стане членом блоку найближчим часом. Усі держави, що входять у Північноатлантичний альянс, уже завершили процедури ратифікації членства країни.

Примітно, що 4 квітня відзначається річниця заснування НАТО. Цього дня у 1949 році в Вашингтоні представники 12 країн – США, Британії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії – підписали Північноатлантичний пакт про воєнно-політичний союз.