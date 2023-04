У вівторок, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного Альянсу. Відповідний фінальний документ про вступ підписав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Хаавісто назвав цей момент історичним. За його словами, приблизно в цей же час Туреччина передає держсекретарю США рішення про ратифікацію членства Фінляндії. Ці кроки знімають останні бюрократичні перешкоди на шляху Фінляндії до НАТО і дозволять генеральному секретарю Єнсу Столтенбергу офіційно запросити Фінляндію приєднатися до Альянсу. Очікують, що він це зробить незабаром.

«Від сьогоднішнього дня до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери забезпечують безпеку Польщі, нашого регіону та всього світу», – написав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję!



Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO



Finland now in @NATO! Congratulations!



