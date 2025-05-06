випадок трапився на початку лютого у готелі «Арена» на вул. Городоцькій

Галицький райсуд Львова виніс вирок місцевому мешканцю, який підірвав саморобний вибуховий пристрій в готелі. Обвинувачений є військовим, який розповів, що має посттравматичний синдром через тривалу участь у бойових діях. Суд призначив йому умовне покарання.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, випадок трапився на початку лютого у готелі «Арена» на вул. Городоцькій, який належить Львівському цирку. Військовий Михайло С. приніс у приміщення готелю саморобний вибуховий пристрій. Перебуваючи у коридорі чоловік кинув вибуховий пристрій, спричинивши вибух, яким було пошкоджено стіни, двері, вікна та інше майно готелю.

Поліція повідомляла, що травм зазнав і сам львів’янин. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом хуліганства та незаконного зберігання вибухового пристрою. У суді Михайло С. визнав свою провину та розповів, що із 2014 року брав участь у АТО, а потім долучився до війська під час повномасштабної війни. Обвинувачений проходив лікування у Львові та через посттравматичний синдром застосував знайдений раніше вибуховий пристрій у приміщенні готелю.

Львів’янин просив врахувати, що уже пройшов лікування у психіатра, та хоче й надалі продовжувати військову службу. Обвинувачений повідомив, що шкодує про вчинене. Представник «Львівського цирку» розповів, що обвинувачений частково відшкодував завдані збитки, він не заперечував проти призначення йому умовного покарання.

Цю справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка вважає, що обвинувачений не становить високої небезпеки для суспільства, має міцні соціальні зв’язки, а також враховує його бажання й надалі проходити військову службу.

Суддя визнала його винним у хуліганстві та незаконному поводженні з вибуховим пристроєм. Львів’янину призначили три роки та один місяць тюремного ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Він також має відшкодувати Львівському цирку 232 тис. грн завданої матеріальної шкоди. Вирок ще можна оскаржити.