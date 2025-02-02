Вибух в готелі стався близько півночі

Уночі з 1 на 2 лютого в одному з львівських готелів на вул. Городоцькій вибухнув невідомий вибуховий пристрій, унслідок чого до лікарні з травмами госпіталізований 44-річний чоловік. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

«Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований», – ідеться в повідомленні поліції.

Вибуховою хвилею також пошкоджені вікна та двері готелю. За даними медіа, ідеться про готель «Арена», що розташований на вул. Городоцькій, 83 і належить Львівському державному цирку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – «Хуліганство». Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.