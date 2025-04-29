Поліція з'ясовує обставини трагедії

У вівторок, 29 квітня, у Львові стався трагічний випадок – близько 17:30 двоє неповнолітніх впали з 16-го поверху будинку на вул. Княгині Ольги. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, подія трапилась в ЖК Greenville House на вул. Княгині Ольги, 98р. На місце приїхали поліція та медики. Останні констатували смерть постраждалих через травми, не сумісні з життям.

Пізніше ввечері 29 квітня в поліції Львівської області повідомили, що загиблі 15-річна жителька Івано-Франківська та 15-річний львівʼянин.

Медики констатували смерть дітей

Поліція отримала повідомлення про подію о 18:20 від лікарів швидкої допомоги. На місці працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Правоохоронці встановлюють обставини події.