Львів'янин вчинив самогубство у львівському СІЗО

Поліція Львова проводить службове розслідування через самогубство у камері тимчасового тримання, яке скоїв 36-річний затриманий. За інформацією правоохоронців, львів'янина затримали 18 березня, коли той продавав метадон.

«До обрання йому запобіжного заходу затриманий був поміщений в камеру тимчасового тримання, де сьогодні, 19 березня, вчинив самогубство», – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, що після затримання щодо 36-річного львів'янина поліцейські розпочали кримінальне провадження через незаконний збут психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 ККУ). Йому загрожувало від шести до десяти років в'язниці з конфіскацією майна. У подальшому справою займатиметься Державне бюро розслідувань.