45-річного Володимира Скакуна знайшли мертвим у вівторок, 25 лютого

Поліція Львівської області розслідує факт самогубства 45-річного депутата Миколаївської міськради Володимира Скакуна. Про це ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі поліції.

Про смерть Володимира Скакуна повідомили у Миколаївській територіальній громаді. Однак там зазначили, що причиною смерті є нещасний випадок.

«З почуттям глибокої скорботи повідомляємо, що вчора, 25 лютого 2025 року, внаслідок нещасного випадку загинув депутат Миколаївської міської ради Володимир Богданович Скакун. Голова громади, виконавчий комітет, депутатський корпус та колектив міської ради висловлюють щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям», – написали у територіальній громаді.

Зазначимо, що у поліції відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство (115 ч. 1 ККУ) з приміткою «самогубство».

Додамо, що Володимир Скакун мешкав у селі Розвадів та був депутатом міської ради Миколаєва від Галицької партії. Крім цього, він був членом комісії з питань землеустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів, будівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища.