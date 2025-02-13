У будівлі Хмельницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки внаслідок самогубства помер чоловік. Інцидент трапився у четвер, 13 лютого, під час проходження військовозобов’язаним військово-лікарської комісії. Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Там розповіли, що чоловіка доставили до Хмельницького ТЦК та СП для оновлення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби. За даними правоохоронців, затриманий перебував у розшуку за порушення військового обліку.

Зазначається, що під час проходження військово-лікарської комісії чоловік вчинив «дії суїцидального характеру». Йому оперативно надали першу домедичну допомогу та викликали карету «швидкої». Чоловік помер від масивної кровотечі по дорозі до лікарні.

У ТЦК запевнили, що жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося. Наразі тривають слідчі дії.

Як повідомляв ZAXID.NET, 12 лютого на території одного з районних ТЦК та СП у Харкові озброєний ножем чоловік напав на військовослужбовця. Нападника затримали за підозрою в перешкоджанні діяльності ЗСУ.