Військовослужбовець отримав ножове поранення

У середу 12 лютого, на території одного з районних ТЦК та СП у Харкові озброєний ножем чоловік напав на військового Збройних сил України. Нападника затримали за підозрою в перешкоджанні діяльності ЗСУ, повідомили у пресслужбі Харківського ТЦК та СП.

За даними ТЦК, чоловік, який перебував на території районного центру комплектування, напав на військовослужбовця, завдавши йому ножове поранення. Постраждалому надали медичну допомогу.

«Під час нападу злочинець використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення. На місце події скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги. Нападника затримано співробітниками Національної поліції», – повідомили у пресслужбі ТЦК та СП.

Наразі на території ТЦК тривають слідчі дії. Правоохоронці почали кримінальне провадження за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

У пресслужбі ТЦК та СП звернули увагу, що напад відбувся на тлі дискредитаційної компанії службовців центрів комплектування. Так, напередодні, 11 лютого, у ТЦК та СП на Рівненщині група чоловіків, яку зупинили для перевірки документів, побила співробітників ТЦК та пошкодила військову техніку. Нападники втекли з місця події, їх розшукує поліція.

До того, у ніч на 1 лютого на Полтавщині чоловік застрелив з рушниці військовослужбовця ТЦК та СП, вкрав у нього автомат та втік разом зі своїм пособником, який хотів уникнути мобілізації. Чоловіків вже розшукали та повідомили про підозри.

Також в Україні збільшилася кількість терактів поблизу ТЦК – 1 лютого у Рівному пролунав вибух біля територіального центру комплектування, внаслідок чого загинула людина, і ще восьмеро зазнали поранень. За даними СБУ, після того, як російський агент виконав завдання, окупанти підірвали його, аби позбутися свідка.

Наступного дня, 2 лютого, у Павлограді на Дніпропетровщині також прогримів вибух біля будівлі місцевого ТЦК та СП. 5 лютого у Камʼянці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, а підривник загинув на місці.