Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття, пошкодження майна та перешкоджання діяльності ЗСУ

У Рівненській області військовозобов’язані чоловіки напали на військових ТЦК та СП, побивши їх та пошкодивши військову техніку. Про це повідомили у пресслужбі Рівненського обласного ТЦК та СП у вівторок, 11 лютого.

За даними ТЦК, інцидент стався 11 лютого в одному з районів Рівненщини. У пресслужбі центру комплектування повідомили, що на військових напала група чоловіків, в яких ті перевіряли документи.

«Під час перевірки військово-облікових документів, особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень, нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку. На місце події було скеровано додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги», – повідомили у пресслужбі ТЦК та СП.

Наразі військовим нічого не загрожує, на місці події тривають слідчо-оперативні дії. Зазначається, що нападників оголосили в розшук, оскільки вони втекли після сутички з військовослужбовцями.

У пресслужбі Рівненського ТЦК та СП нагадали про кримінальне покарання за перешкоджання законним діям ЗСУ та їхнім підрозділам. Так, чоловікам, які напали на військових, інкримінують ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ), ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), а також ст. 194 ККУ (умисне знищення чи пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах.

Зазначимо, напади та теракти проти співробітників ТЦК значно активізувалися. За даними СБУ та ГУР, за атаками на ТЦК стоять російські спецслужби, які вербують українців для злочинів проти військових.

Нагадаємо, 1 лютого у Рівному пролунав вибух біля територіального центру комплектування, внаслідок чого загинула людина, і ще восьмеро зазнали поранень. За даними СБУ, після того, як російський агент виконав завдання, окупанти підірвали його, аби позбутися свідка.

Наступного дня, 2 лютого, у Павлограді на Дніпропетровщині також пролунав вибух біля будівлі місцевого ТЦК та СП. 5 лютого у Камʼянці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК, внаслідок чого четверо людей отримали поранення, а підривник загинув на місці.

Раніше, у ніч з 31 січня на 1 лютого на Полтавщині чоловік застрелив з рушниці військовослужбовця ТЦК та СП, вкрав у нього автомат та втік разом зі своїм пособником, який хотів уникнути мобілізації. Чоловіків вже розшукали та повідомили про підозри.