На місці події працюють правоохоронці, які перекрили частину дороги

У середу, 5 лютого, біля Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Камʼянці-Подільському пролунав вибух. За попередньою інформацією, підривник загинув, ще четверо людей отримали поранення.

Речниця Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська повідомила ZAXID.NET, що інцидент трапився сьогодні близько 12:20. За її словами, вибух стався біля входу до ТЦК та СП, неподалік контрольно-пропускного пункту.

«Підривник загинув одразу, четверо людей травмувалися – їх госпіталізували до лікарні. На місці події наразі працюють слідчі, кінологи та криміналісти, які перекрили частину дороги. Особу порушника та мотиви його вчинку встановлюють», – зазначила Наталія Вінцарська.

Додамо, що 1 лютого у Рівненському ТЦК та СП також стався вибух. Співробітники СБУ зʼясували, що влаштував диверсію 21-річний завербований росіянами житель Житомирщини. Він же загинув на місці події, а ще восьмеро військовослужбовців травмувалися.