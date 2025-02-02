На місце події виїхали правоохоронці

У неділю, 2 лютого, у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух поблизу будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло до поліції приблизно о 18:40. Вибух пролунав поблизу Павлоградського РТЦК та СП, розташованого на вулиці Ковальській.

За попередніми даними, поблизу РТЦК вибухнув невстановлений предмет. Зазначається, що попередньо від вибуху отримав поранення чоловік. За даними пресслужбі Дніпропетровського обласного ТЦК та СП, стан постраждалого оцінюють як легкий.

«Ми співпрацюємо з поліцією для якнайшвидшого з’ясування всіх деталей. Просимо громадян не поширювати неперевірену інформацію, зберігати спокій та дочекатися офіційних висновків слідства. Будь-яка нова інформація буде повідомлена додатково», – повідомили у пресслужбі ОТЦК.

На місці події працюють правоохоронці. Деталі інциденту з’ясовуються.

Напади на представників ТЦК та СП

Зазначимо, це вже другий вибух поблизу будівель ТЦК та СП за два дні. Так, 1 лютого у Рівному пролунав вибух біля територіального центру комплектування, внаслідок чого загинула людина, і ще шестеро зазнали поранень.

Раніше, у ніч з 31 січня на 1 лютого на Полтавщині чоловік застрелив з рушниці військовослужбовця ТЦК та СП, вкрав у нього автомат та втік разом зі своїм пособником, який хотів уникнути мобілізації. Чоловіків вже розшукали та повідомили про підозри.

На вбивство військовослужбовця на Полтавщині, а також вибух в Рівненському обласному ТЦК відреагував командувач Сухопутних сил ЗСУ Михайло Драпатий – він назвав це «червоною лінією, яку не можна перетинати» та закликав владу до жорсткої реакції. На думку командувача, без справедливого покарання винний у нападах людей Україна отримає ще більше вбитих в тилу військових.