Підозрюваним чоловікам загрожує щонайменше 15 років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили про підозри двом затриманим фігурантам вбивства військовослужбовця ТЦК та СП у Пирятині. Зловмисників затримали через кілька годин після втечі з місця події, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у неділю, 2 лютого.

За даними слідства, 31 січня 36-річний мобілізований мешканець Лубен, який прямував до 199 навчального центру на Житомирщині з іншими мобілізованими у супроводі військових ТЦК, хотів ухилитися від військової служби та змовився зі своїм знайомим із Лубен про втечу. Зазначається, що полтавець кілька разів дзвонив лубенцю та повідомляв йому деталі маршруту автобуса з військовозобов’язаними.

«Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Правоохоронці затримали втікачів через кілька годин – у Полтавській області запроваджували спеціальну операцію «Сирена» у взаємодії з військовими. Під час обшуків стрільця в нього виявили два корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, з якої стріляв полтавець, а також патрони, балаклаву та мобільні телефони. Автомат загиблого військовослужбовця, який вкрав мешканець Полтави, знайшли у лісопосадці.

Мешканцю Лубен, який напав на військового ТЦК, повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), ч. 3 ст. 262 ККУ (викрадення вогнепальної зброї). Його пособнику, мешканцю Полтави, повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 ККУ та ч. 1 ст. 114-1 ККУ (пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ).

Максимальне покарання за кожною з порушених статей – 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, 2 лютого на вбивство військовослужбовця на Полтавщині, а також вибух в Рівненському обласному ТЦК відреагував командувач Сухопутних сил ЗСУ Михайло Драпатий – він назвав це «червоною лінією, яку не можна перетинати» та закликав владу до жорсткої реакції. На думку командувача, без справедливого покарання винний у нападах людей Україна отримає ще більше вбитих в тилу військових.