Драпатий підкреслив, що ворог працює над поділом українського суспільства

Командувач Сухопутних військ ЗСУ та керівник ОСУВ «Хортиця» Михайло Драпатий засудив нещодавнє вбивство військовослужбовця ТЦК в Пирятині й вибух в Рівненському обласному ТЦК та СП. Він назвав це «червоною лінією, яку не можна перетинати». Про це генерал-майор написав у Telegram в неділю, 2 лютого.

Зі слів Драпатого, суспільство не має права толерувати зростальну «хвилю зневаги до українських захисників». Тому що без гострої реакції громадян колишні випадки приниження та агресії щодо військових перетворюються в прямі збройні напади на них.

«Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових», – переконаний Командувач.

Він додав, що без справедливого покарання винних, Україна отримає ще більше вбитих в тилу військовослужбовців. Також він закликав пам’ятати, що Сили оборони та Збройні Сили – це «єдине, що відділяє нас від ворога».



«Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобовʼязані поважати тих, хто взяв до рук зброю і ціною власного життя боронить наші міста, людей у них, кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор, наш дім», – сказав Михайло Драпатий.

Нагадаємо, 1 лютого на АЗС неподалік міста Пирятин на Полтавщині на військовослужбовця ТЦК та СП, який супроводжував військовозобов’язаних до навчального центру, напав невідомий чоловік. Зловмисник застрелив військового з рушниці та втік із мобілізованим. Згодом нападника та мобілізованого чоловіка, який із ним втік, затримали. Поліція розслідує інцидент.

Того ж дня у приміщенні Рівненського обласного ТЦК та СП близько 16:20 стався вибух. Унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро – отримали поранення.